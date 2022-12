Delhi MCD Election Results 2022: काउंटिंग जारी, जानें लेटेस्ट अपडेट, 'AAP' कर रही लीड

MCD Election Results 2022: दिल्ली नगर निगम (MCD) इलेक्शन की काउंटिंग सुबह 08 बजे से शुरू हो गयी है. इलेक्शन के शुरूआती ट्रेंड्स आने भी शुरू हो गये है. मुख्य मुकाबला 'AAP' और बीजेपी के मध्य है, कांग्रेस का इस इलेक्शन में सूपड़ा साफ़ दिख रहा है. एमसीडी में 250 वार्ड हैं जिनकी काउंटिंग जारी है.

काउंटिंग की स्टार्टिंग में पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती की जा रही है. इस बार इस इलेक्शन में कुल 1349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. गौरतलब है की दिल्ली MCD पर पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा है. देखते है क्या इस बार 'AAP' दिल्ली एमसीडी पर काबिज हो पाती है की नहीं.

इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई ,बसपा, समेत 6 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा मुख्य क्षेत्रीय दल आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है.

अभी तक के अपडेट में आप 31 और बीजेपी 32 सीटें जीत चुकी है, वही कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है. साथ ही एक निर्दल उम्मीदवार ने भी जीत दर्ज की है. 250 वार्डों के लिए मतगणना अभी भी जारी है.

#DelhiMCDPolls | AAP wins 31 and leads on 101 seats, BJP wins 32 and leads on 74 seats as counting continues.



Congress wins 4, leads on 6 and Independent candidates win 1 and lead on 1.



Counting is underway for 250 wards. pic.twitter.com/b6A7bwSXwT