खतरनाक है कोरोना का डेल्टा वैरिएंट, वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को भी कर रहा संक्रमित: ICMR

भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर के आसार को लेकर लोग भयभीत हैं. कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट डेल्टा ने विशेषज्ञों और सरकार की चिंता बढ़ा दी है. कोरोना का डेल्टा वैरिएंट इतना खतरनाक है कि वैक्सीन लेने वालों को भी अपनी चपेट में ले रहा है.

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की तरफ से चेन्नई में की गई स्टडी में पाया गया है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वैरिएंट वैक्सीन लेने वाले लोगों को भी संक्रमित करता है. चेन्नई में 17 अगस्त 2021 को आईसीएमआर की एक स्टडी में यह दावा किया गया है.

An ICMR study conducted in Chennai has found that the Delta variant has the potential to infect both vaccinated and unvaccinated individuals, but it reduces mortality among the former group pic.twitter.com/nskpcyNfje