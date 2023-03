PF Interest Rate Hike: कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, ईपीएफओ ने बढ़ाई ब्याज दर, जानें कितना बढ़ा?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए, कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दरें बढ़ा दी है. ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दी है.

केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में यह फैसला लिया गया है. इस बैठक से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि बैठक के बाद कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है. ईपीएफओ के इस फैसले का लाभ 6 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा.

