बजट 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्रियों से की चर्चा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ आगामी बजट 2021-22 के लिए पूर्व-बजट बैठक आयोजित की. बैठक में कोविड- 19 महामारी की वजह से पैदा संकट के मद्देनजर देश की आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने और राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के बारे में सुझाव दिये गये.

वित्त मंत्री ने 14 दिसंबर से विभिन्न हितधारकों के साथ बजट पूर्व चर्चा शुरू की थी. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार बैठक वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई. बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उप- मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

ये बैठकें कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल वर्चुअली हो रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 दिसंबर 2020 को भी आगामी केंद्रीय बजट 2021-22 के संबंध में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में अग्रणी विशेषज्ञों के साथ 11वां पूर्व बजट विचार-विमर्श किया था.

