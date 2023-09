पूर्व क्रिकेटर व यूपी के मंत्री चेतन चौहान का निधन, जानें उनके बारे में सबकुछ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है. वे 73 साल के थे. बता दें कि भारतीय पूर्व क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे. कोरोना से संक्रमित होने के बाद चेतन चौहान को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहयोगी मंत्री के निधन पर दुख जताया है. भारत के लिए 40 टेस्ट खेलने वाले चौहान के परिवार में पत्नी और बेटा विनायक है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतन चौहान के निधन पर शोक जताया है.

Shri Chetan Chauhan Ji distinguished himself as a wonderful cricketer and later as a diligent political leader. He made effective contributions to public service and strengthening the BJP in UP. Anguished by his passing away. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.