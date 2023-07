Google Doodle ने ग्रीन हाउस इफेक्ट पर काम करने वाली साइंटिस्ट Eunice Newton Foote को किया याद

ग्रीन हाउस इफेक्ट पर महत्वपूर्ण खोज करने वाली साइंटिस्ट यूनिस न्यूटन फूट (Eunice Newton Foote) के 204वीं जयंती पर Google ने अपने Doodle के माध्यम से उन्हें याद किया. यूनिस एक महिला अधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किया था.

ग्रीन हाउस प्रभाव पर उन्होंने सर्वप्रथम महत्वपूर्ण खोज की और उसके प्रभावों के बारें में बताया था. साथ ही उन्होंने पृथ्वी की जलवायु के गर्म होने में ग्रीनहाउस गैसों की क्या भूमिका होती है इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला था.

Today's #GoogleDoodle celebrates American scientist and women's rights activist, Eunice Newton Foote.



Swipe through the slideshow to learn about how her scientific discovery laid the foundation for how we understand climate change today —> https://t.co/4A00LwELbI pic.twitter.com/A9lc9eSLUo