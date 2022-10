Cabinet Decisions: केन्द्रीय कैबिनेट ने मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी, जानें क्या सुधार किये जायेंगे?

Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022: पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (Multi-State Cooperative Societies Act-MSCS Act) में संशोधन को मंजूरी दे दी है. यह संशोधन मल्टी-स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज में बेहतर पारदर्शिता लाने और इनकी चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किया जायेगा. संशोधन अब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे.

#Cabinet approves the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 which seeks to amend the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002.



Will incorporate the provisions of the 97th Constitutional Amendment#CabinetDecisions pic.twitter.com/59ptZBjKZk