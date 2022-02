भारत ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया, जानें वजह

केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. आपको बता दें कि ये प्रतिबंध 09 फरवरी 2022 से लागू हो गया है. इसका अर्थ ये हुआ कि अब विदेशों से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे. हालांकि, रिसर्च-डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन का आयात हो सकेगा.

केंद्र सरकार का कहना है कि इससे देश में ही ड्रोन मैनुफैक्चरिंग (Drone Manufacturing) को बढ़ावा मिलेगा. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने ड्रोन के आयात पर पाबंदी लगाने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

Govt of India bans import of foreign drones to promote Made in India drones



Import of drones for R&D, defence, and security purposes to be allowed



Import of drone components, however, not to require any approvals