Cannes Film Festival: भारत ने रचा इतिहास, पहली बार ‘कंट्री ऑफ ऑनर’ बनेगा इंडिया

Cannes Film Festival: भारत के लिए 75वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है. इस साल होने वाले इस फिल्म मार्केट में भारत को ‘कंट्री ऑफ ऑनर’ चुना गया है. ये पहला मौका है जब कान्स में इस तरह की परंपरा की शुरुआत हो रही है.

ये जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर शेयर की है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कान्स फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक तौर पर भारत को ‘कंट्री ऑफ ऑनर’ चुना गया है.

French actor Vincent Lindon is the Jury President of the 75th Festival de Cannes! Along with his eight jury members, he will reward one of the 21 films in Competition with the Palme d'or, on Saturday May 28, during the Closing Ceremony. #Cannes2022

