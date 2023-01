INCOVACC: भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन हुई लॉन्च, जानें किसने किया डेवलप

India's first nasal Covid vaccine: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेन्द्र सिंह ने भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन iNCOVACC को लांच किया. यह देश की पहली नेज़ल कोविड-19 वैक्सीन है इसका निर्माण भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने किया है.

इस अवसर पर मांडविया ने कहा, ''यह वैक्सीन भारत के सामर्थ्य और क्षमता की एक मिसाल है''. इस नेजल वैक्सीन की कीमत प्राइवेट हॉस्पिटल में ₹800+टैक्स जबकि केंद्र व राज्य सरकारों के लिए इसकी कीमत ₹325 रखी गयी है.

इस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लांच किया गया है. इसका निर्माण हैदराबाद स्थित वैक्सीन डेवलपर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (BBIL) द्वारा किया गया है.

यह कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है जिसको दो प्राइमरी डोज के साथ अनुमोदन प्राप्त हुआ है. इस वैक्सीन को वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सेंट लुइस के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था.

कंपनी के अनुसार, पूरे भारत में 14 परीक्षण स्थलों में 3100 विषयों में सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता के लिए फेज III परीक्षण आयोजित किए गए थे.

iNCOVACC इंट्रानेजल टीका 2-8 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल रहता है जो प्री-फ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन के साथ एक पुनः संयोजक प्रतिकृति-कमी (Recombinant replication-deficient) वाला एडेनोवायरस वेक्टरेड वैक्सीन है.

BBV154 को वयस्कों के बीच प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए नवंबर में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) की मंजूरी मिली थी.

इस अवसर पर BBIL के प्रवक्ता ने बताया कि वैक्सीन के लिए, प्रतिवर्ष कई मिलियन डोज की प्रारंभिक निर्माण क्षमता स्थापित की गयी है जिसे आगे आने वाले समय में और बढाया जायेगा.

