भारत की मेंस स्क्वैश टीम ने एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में जीता पहली बार गोल्ड मेडल

Asian Team Squash Championships 2022: भारतीय स्क्वैश टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है. अनुभवी सौरव घोषाल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने फाइनल में कुवैत पर 2-0 की जीत दर्ज की है. भारत इससे पहले दो मौकों पर रजत पदक जीता था. लेकिन भारत इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड हासिल किया है.

Historic 🥇 for 🇮🇳 at the Asian Squash Team Championships 😍



The Indian Men's Squash Team clinched their maiden 🥇 at the 21st Asian Team Championships in Cheongju, Korea by defeating 🇰🇼 3-0 in the finals 🔥



Congratulations to the whole team on a memorable campaign 🙌 pic.twitter.com/SN8OPXJI6k