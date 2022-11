Aerial targeting systems: भारतीय सेना में शामिल होंगे 120 कामिकेज़ ड्रोन, जानें क्या है इसकी ताकत?

Aerial targeting systems: भारत सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से 120 कामिकेज़ ड्रोन और 10 एरियल टारगेटिंग सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है. भारतीय सेना के अधिकारियों ने 4 नवंबर, 2022 को इस बात की जानकारी दी. 'बाय इंडियन' कैटेगरी के तहत फास्ट ट्रैक प्रोसेस के जरिए लॉटरिंग सिस्टम और एरियल टारगेटिंग सिस्टम खरीदे जा रहे हैं.

इस खरीद के लिए जल्द ही आरएफपी जारी किया और खरीद के प्रस्तावों के लिए सूचना जारी की जाएगी. इस तरीके के ड्रोन खरीद से देश की बॉर्डर एरिया निगरानी में काफी मदद मिलेगी साथ ही घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी. भारतीय सेना चीन से लगी सीमा पर इन ड्रोन सिस्टम को तैनात कर अपनी बॉर्डर प्रोटेक्शन को बढ़ा सकता है.

Indian Army has issued tender for procuring 10 sets of aerial targeting system along with 120 loitering munitions under fast track procedures as part of emergency procurement powers: Indian Army officials