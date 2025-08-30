KCET 2025 Mock Seat Allotment Result Today
Focus
Quick Links

भारत के अलावा किन 6 देशों में मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? चौथा नाम जानकर आपको हैरानी होगी!

By Mahima Sharan
Aug 30, 2025, 15:56 IST

भगवान गणेश का त्योहार “Ganesh Chaturthi” सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता। यह नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया और मलेशिया जैसे कई और देशों में भी मनाया जाता है। हर देश में इस त्योहार को मनाने के अपने खास सांस्कृतिक तरीके हैं। लेकिन सभी जगह भगवान गणेश से ज्ञान, समृद्धि और आशीर्वाद पाने की भावना एक जैसी ही है।

Countries That Celebrate Ganesh Chaturthi
Countries That Celebrate Ganesh Chaturthi

भारत में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और ज्ञान-समृद्धि देने वाला माना जाता है। लेकिन, भारत के अलावा भी कई देश हैं, जहां गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है।

एशिया से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक, इन देशों में भी भगवान गणेश की पूजा होती थी। यहां लगभग सभी समुदाय अपने खास सांस्कृतिक तरीकों से भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए यह त्योहार मनाते हैं। हालांकि, त्योहार मनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति का भाव वही रहता है।

इस लेख में, हम उन देशों के बारे में जानेंगे, जहां भारत के अलावा गणेश चतुर्थी मनाई जाती है।

गणेश चतुर्थी का उत्सव कब शुरू होता है?

साल 2025 में, गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से शुरू हो चुकी है। पूरे भारत में, खासकर महाराष्ट्र में, इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। यह दस दिनों का त्योहार गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होगा, जिसमें बप्पा की मूर्तियों को मंत्रों और भक्ति के साथ पानी में विसर्जित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के बाहर भी कई देश इस त्योहार को उतने ही सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाते हैं।

भारत के अलावा वे कौन-से 6 देश हैं जहां गणेश चतुर्थी मनाई जाती है?

भारत के अलावा मुख्य रूप से छह देश हैं, जो गणेश चतुर्थी मनाते हैं। ये सभी देश दक्षिण-पूर्व एशिया से हैं। इनमें नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया और मलेशिया शामिल हैं। इन देशों की पूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में है:

देश

स्थानीय नाम/मान्यता

प्रमुख मंदिर/स्थान

नेपाल

विनायक चतुर्थी

मारु गणेश, सूर्य विनायक

इंडोनेशिया (बाली)

बाली के हिंदू धर्म में गणेश पूजा

बाली के कई हिंदू मंदिर

थाईलैंड

फ्रा फिकानेट

वाट फ्रा श्री उमादेवी, अन्य प्रमुख मंदिर

जापान

कांगितेन

मात्सुचियामा शोडेन (टोक्यो), होजानजी (नारा)

कंबोडिया

खमेर साम्राज्य के समय से गणेश की प्राचीन पूजा

अंगकोर वाट और अन्य मंदिर स्थल

मलेशिया

तमिल हिंदुओं द्वारा गणेश चतुर्थी मनाई जाती है

श्री सिथि विनयगर मंदिर, कुआलालंपुर

उन देशों का संक्षिप्त विवरण जहां भारत के अलावा गणेश चतुर्थी मनाई जाती है:

1. नेपाल

नेपाल में गणेश चतुर्थी को स्थानीय तौर पर विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह त्योहार मारु गणेश और सूर्य विनायक जैसे मंदिरों में मनाया जाता है।

परिवार घर पर पूजा करते हैं, त्योहार के पकवान बनाते हैं और मंदिर के समारोहों में हिस्सा लेते हैं। चूंकि नेपाल में हिंदू धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है, इसलिए यहां की परंपराएं भारत की परंपराओं से काफी मिलती-जुलती हैं।

2. इंडोनेशिया

इंडोनेशिया के बाली में भी गणेश चतुर्थी बहुत खास तरीके से मनाई जाती है। भगवान गणेश इस द्वीप की हिंदू परंपराओं का एक अहम हिस्सा हैं।

गणेश चतुर्थी के दौरान इंडोनेशिया के कई मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। इनमें बाली के प्राचीन रीति-रिवाजों और भारतीय अनुष्ठानों का मेल देखने को मिलता है।

पुरानी मूर्तियों और नक्काशियों जैसी पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में गणेश पूजा का इतिहास बहुत पुराना है।

3. थाईलैंड

थाईलैंड भी उन देशों में से एक है, जहां गणेश को फ्रा फिकानेट के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि वे भक्तों को कला, व्यापार और निजी जीवन में सफलता का आशीर्वाद देते हैं।

गणेश चतुर्थी पर, वाट फ्रा श्री उमादेवी जैसे मंदिरों में बड़े उत्सव होते हैं। यहां भक्त संगीत, प्रार्थनाओं और चढ़ावे के साथ उनका आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं।

4. जापान

एक और दक्षिण-पूर्व एशियाई देश जापान है, जहां भगवान गणेश को कांगितेन के रूप में सम्मान दिया जाता है। कांगितेन एक ऐसे देवता हैं, जिनकी पूजा बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं में की जाती है।

जापान में गणेश चतुर्थी मनाने का तरीका बहुत अनोखा है। यहां के भक्त डाइकॉन मूली (एक तरह की सफेद मूली) चढ़ाते हैं, जिसे पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।

टोक्यो के मात्सुचियामा शोडेन और नारा के होजानजी जैसे मंदिरों में यह त्योहार मनाया जाता है।

5. कंबोडिया

कंबोडिया में गणेश पूजा का इतिहास खमेर साम्राज्य के समय से जुड़ा है। अंगकोर वाट जैसे मंदिरों में आज भी भगवान गणेश की नक्काशी देखी जा सकती है।

आज भी, कंबोडिया के हिंदू सदियों से चली आ रही इस परंपरा को जीवित रखते हुए प्रार्थनाओं और चढ़ावे के साथ गणेश चतुर्थी मनाते हैं।

6. मलेशिया

मलेशिया में, हिंदू समुदाय गणेश चतुर्थी को बड़े उत्साह के साथ मनाता है। कुआलालंपुर में श्री सिथि विनयगर जैसे मंदिर कई दिनों तक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों में सामुदायिक प्रार्थनाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्योहार के भोजन शामिल होते हैं। यहां गणेश को विशेष रूप से नई शुरुआत के देवता के रूप में पूजा जाता है।

निष्कर्ष

गणेश चतुर्थी पूरे भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है, लेकिन इसका उत्सव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। यह भारत की भौगोलिक सीमाओं को पार कर नेपाल, जापान और कंबोडिया जैसे कई एशियाई देशों तक पहुंच गया है। हर देश में गणेश चतुर्थी मनाने का अपना खास सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना सभी में एक जैसी है।

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News