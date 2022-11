Lionel Messi: एडटेक बायजू की 'एजुकेशन फॉर ऑल' पहल के ग्लोबल एम्बेसडर बने लियोनेल मेसी

Lionel Messi: भारत की प्रमुख एडटेक बायजू (Byju's) ने फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी को 'एजुकेशन फॉर ऑल' (Education For All) का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है. 'एजुकेशन फॉर ऑल' बायजू की एक सोशल इम्पैक्ट ब्रांच है. लियोनेल मेसी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान है और फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन के लिए खेलते हैं.

BYJU unveils Lionel Messi as its Global Brand Ambassador for its social initiative, Education for All



