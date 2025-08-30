CBSE Junior Assistant Result 2025: 9 सितंबर से शुरू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट PDF करें डाउनलोड

KCET 2025 Mock Seat Allotment Result Today
By Priyanka Pal
Aug 30, 2025, 16:25 IST

CBSE Junior Assistant Result 2025: सीबीएसई की ओर से जूनियर असिस्टेंट 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 9 से लेकर 11 सितंबर तक चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।

CBSE Junior Assistant Result 2025
CBSE Junior Assistant Result 2025

CBSE Junior Assistant Result 2025 Link: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से जूनियर असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 212 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही जूनियर असिस्टेंट ग्रुप-सी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दिया गया है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालना होगा।

CBSE Junior Assistant Result 2025: डायरेक्ट लिंक 

नीचे टेबल में जूनियर असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2025 का पीडीएफ लिंक दिया गया है। जिसे उम्मीदवार डायरेक्ट क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:

CBSE Assistant Junior Result 2025 link

जूनियर असिस्टेंट ग्रुप-सी रिजल्ट 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

CBSE Junior Assistant Result 2025: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे करें डाउनलोड ?

परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को 9 से 11 सितंबर, 2025 के बीच सीबीएसई के कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हाजिर होना होगा। वहीं जिन उम्मीदवारों ने अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है, वे नीचे बताए गए सिंपल स्टेप के जरिए  डाउनलोड कर सकते हैं:

CBSE Group C Result 2025 Out

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाएं। 

  2. होमपेज पर "Result Notice for the post of Junior Assistant" लिंक पर क्लिक करें।

  3. लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

  4. अब आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

  5. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

