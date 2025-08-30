CBSE Junior Assistant Result 2025: 9 सितंबर से शुरू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट PDF करें डाउनलोड

CBSE Junior Assistant Result 2025 Link: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से जूनियर असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 212 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही जूनियर असिस्टेंट ग्रुप-सी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दिया गया है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालना होगा।

CBSE Junior Assistant Result 2025: डायरेक्ट लिंक

नीचे टेबल में जूनियर असिस्टेंट ग्रुप-सी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2025 का पीडीएफ लिंक दिया गया है। जिसे उम्मीदवार डायरेक्ट क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं: