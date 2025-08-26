Breaking News

Bihar Graduation Pass Scholarship 2025: बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025 को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी कहा जाता है। इसमें बिहार की अविवाहित छात्राओं को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके लिए जरूरी है कि छात्रा ने बिहार के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया हो। इस योजना का मकसद लड़कियों को उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए प्रोत्साहित (Encouraged) करना है। बिहार ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक मेधासॉफ्ट पोर्टल पर ऑनलाइन हो चुकी है। केवल वे छात्राएं आवेदन कर सकती हैं जो बिहार की स्थायी निवासी हों और जिन्होंने स्नातक (Graduate) की पढ़ाई पूरी की हो। बिहार ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 है। सरल भाषा में कहें तो, यह योजना बिहार की उन लड़कियों के लिए है जो अपने ग्रेजुएशन के बाद आर्थिक सहायता पाना चाहती हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। आवेदन ऑनलाइन होते हैं और योजना से सिर्फ अविवाहित छात्राएं ही लाभ ले सकती हैं। आवेदन शुरू होने की तारीख, जरूरी दस्तावेज, और आवेदन की पूरी प्रक्रिया आप मेधासॉफ्ट पोर्टल पर देख सकते हैं।

Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana: मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार की एक खास योजना है, जो लड़कियों के शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य मकसद लड़कियों को पढ़ाई में मदद करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां क्या है? उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में बिहार ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप की आवेदन तिथियां देख सकते हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 25 अगस्त 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025 के लिए Eligibility Criteria क्या है? बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना जरूरी है। इन मानदंडों में शैक्षणिक योग्यता, लिंग, निवास स्थान आदि शामिल हैं।

मानदंड विवरण शैक्षणिक योग्यता आवेदक भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन सत्र 2018-21, 2019-22, 2020-23 और 2021-24 में पास किया होना चाहिए। लिंग केवल छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं निवास स्थान आवेदक बिहार के मूल निवासी होने चाहिए बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप लॉगिन पोर्टल क्या है? जिन छात्राओं ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और जो बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं, वे आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए Registration करने का आधिकारिक पोर्टल मेधासॉफ्ट पोर्टल https://medhasoft.bihar.gov.in/ है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? छात्र नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके बिहार स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल, मेधासॉफ्ट पोर्टल पर जाएं।

होम पेज पर, ग्रेजुएशन के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से जुड़ा लिंक चुनें।

"Apply Online" बटन पर क्लिक करने पर आप एक नए पेज पर चले जाएंगे।

“Students Click Here to Apply” पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के चरण दिए गए होंगे। इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए, Candidates को चार चरणों वाली Registration प्रक्रिया पूरी करनी होगी: छात्र का Registration, विभाग और बैंक द्वारा सत्यापन, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन और उसे अंतिम रूप देना, बैंक पेमेंट के लिए सत्यापन)

अपनी लॉग इन जानकारी का उपयोग करके लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म पर जाएं।

जरूरी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, पढ़ाई से जुड़े सर्टिफिकेट आदि अपलोड करें।

आवेदन को चेक करें और जमा करें। इसके बाद, रसीद डाउनलोड करें और उसे सेव कर लें।

Bihar Graduation Scholarship 2025 Apply Online Link ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्रों को बिहार सरकार के आधिकारिक मेधासॉफ्ट पोर्टल पर जाना होगा और “Chief Minister Kanya Utthan Yojana for Graduation” सेक्शन में प्रवेश करना होगा। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए हमने उम्मीदवारों के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे प्रदान किया है। इस लिंक पर क्लिक करके छात्राएं आसानी से अपना फॉर्म भर सकती हैं और उसे सबमिट कर सकती हैं। महत्वपूर्ण: अंतिम तिथि से पहले अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरकर जमा करना न भूलें। बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन लिंक- यहां क्लिक करें बिहार स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से है? जो छात्राएं बिहार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने जा रही हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे। हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो

आधार कार्ड (आगे और पीछे दोनों तरफ)

बैंक पासबुक का पहला पेज (DBT के लिए)

बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र

10वीं और 12वीं की मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

जन्म प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो)

माता-पिता का आय प्रमाण पत्र (उचित अधिकारी द्वारा जारी)