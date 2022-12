Wassenaar arrangement: भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत, वास्‍सेनार व्‍यवस्‍था (Wassenaar arrangement) की प्रेसीडेंसी 1 जनवरी 2023 को संभालेगा. इस बात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अरिंदम बागची कहा कि 'वास्‍सेनार अरेंजमेंट' एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण तंत्र है.

भारत, वास्‍सेनार व्‍यवस्‍था की अध्यक्षता 01 वर्ष के लिए करेगा, वास्‍सेनार व्‍यवस्‍था के माध्यम से सदस्य देश हथियारों के हस्‍तांतरण पर सूचना का आदान-प्रदान करते हैं. यह पहली बार है जब भारत इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है.

India took over the Plenary Chairmanship of Wassenaar Arrangement from Ireland today. Formal assumption on 1st Jan 2023 for one year. This is the 1st time that India chairs a multilateral export control regime.https://t.co/x1VvlgVBQi pic.twitter.com/wiDBjdSuwR