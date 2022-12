Digi Yatra: भारत में एयरपोर्ट्स पर 'डिजी यात्रा' सुविधा हुई लांच, जानें अभी किन एयरपोर्ट्स पर है यह सुविधा

Digi Yatra: भारत के कुछ चुनिंदा हवाई अड्डों पर 1 दिसंबर 2022 से डिजी यात्रा (Digi Yatra) सुविधा की मदद से पेपरलेस एंट्री की शुरुआत की गयी है. इस सुविधा के आ जाने से यात्रियों को अपना आईडी कार्ड और बोर्डिंग पास ले जाने की आवश्यकता नहीं है.

'डिजी यात्रा' सुविधा की मदद से अब यात्री बिना परेशानी के यात्रा औपचारिकताओं को पूरा कर सकेंगे और साथ ही अपना समय भी बचा सकते है. इसके आ जाने से एअरपोर्ट स्टाफ को भी आसानी होगी और समय की बचत होगी.

New Day, New Innovations!



Union Aviation & Steel Minister, Sh @JM_Scindia will officially launch the Phase - 1 of DigiYatra - the cost-effective, paperless travel experience at 3 airports of the country: Delhi, Bangalore, & Varanasi. pic.twitter.com/psPmCjXcOc