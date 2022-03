डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?

डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम) को 09 मार्च, 2022 को एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर करके केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था. डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा और विश्वभर में आयुष प्रणालियों की स्थिति में मदद करेगा और पारंपरिक दवाओं से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करेगा.

कैबिनेट ने सितंबर 2021 में ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज (NIAID), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, यूएस के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी.

-Establishment of @WHO Global Centre for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat.