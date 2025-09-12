कविता 1 हिन्दी मात्र भाषा नहीं संवेदनाओं का उद्गार है जीने के बदलते ढंगों में भावनाओं का विस्तार है निहित शब्द शब्द हर अक्षर वास्तव में प्यार है विचारित यदि कोई बोले तो कृतज्ञता अमार है पीढ़ी दर पीढ़ी आवंटित मूल्यों का उद्गार है एक भाव शैली अनेक शब्दों का मण्डार है गद्य पद्य हो लेखन भाषा शब्दावली अपार है बोल चाल कोई भाषा हो हिन्दी ही आधार है और यदि कोई अच्छी बोले लगता मंगलाचार है ।

कविता 2 अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, मां की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था, उस मां को अब हम Mom बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना, अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर बिठाए, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाए।

कविता 3 हिंदी को बनवास दे, अंग्रेजी को राज, हमने सत्तर साल में, कैसा गढ़ा समाज? हिंदी हिन्दुस्तान में, हुई सेविका आज, परतानी बनकर यहाँ, इंग्लिश करती राज। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का, स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ सब मिलकर करें, हिंदी का उत्थान।

कविता 4 करो अपनी भाषा पर प्यार । जिसके बिना मूक रहते तुम, रुकते सब व्यवहार ।। जिसमें पुत्र पिता कहता है, पतनी प्राणाधार, और प्रकट करते हो जिसमें तुम निज निखिल विचार । बढ़ायो बस उसका विस्तार । करो अपनी भाषा पर प्यार ।। भाषा विना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय भी ज्ञान, सब दानों से बहुत बड़ा है ईश्वर का यह दान । असंख्यक हैं इसके उपकार । करो अपनी भाषा पर प्यार ।। यही पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान-प्रसाद, और तुमहारा भी भविष्य को देगी शुभ संवाद । बनाओ इसे गले का हार । करो अपनी भाषा पर प्यार ।।

कविता 5 निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन पै निज भाषा-ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तबहिं जब घर उन्नति होय निज शरीर उन्नति किये, रहत मूढ़ सब कोय। निज भाषा उन्नति बिना, कबहुं न ह्यैहैं सोय लाख उपाय अनेक यों भले करे किन कोय। इक भाषा इक जीव इक मति सब घर के लोग तबै बनत है सबन सों, मिटत मूढ़ता सोग। और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात निज भाषा में कीजिए, जो विद्या की बात। तेहि सुनि पावै लाभ सब, बात सुनै जो कोय यह गुन भाषा और महं, कबहूं नाहीं होय। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार सब देसन से लै करहू, भाषा माहि प्रचार। भारत में सब भिन्न अति, ताहीं सों उत्पात विविध देस मतहू विविध, भाषा विविध लखात। सब मिल तासों छांड़ि कै, दूजे और उपाय उन्नति भाषा की करहु, अहो भ्रातगन आय।