Slogans on Hindi Diwas 2025: हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 2025 को बड़े ही जोश और उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य हमारी राजभाषा 'हिंदी' के महत्व और उसकी समृद्धि को उजागर करना है। इस अवसर पर स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिनमें निबंध लेखन, भाषण, और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताएँ प्रमुख हैं। इस लेख में, हम हिंदी दिवस 2025 के लिए कुछ प्रेरणादायक और रचनात्मक स्लोगन साझा करेंगे, जो छात्रों को स्कूलों में आयोजित स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे और उन्हें विजेता बनाने में मदद करेंगे। बच्चों और छात्रों के लिए तैयार किए गए ये नारे हिंदी दिवस के उत्सव को और भी खास बनाएंगे। ये स्लोगन न केवल हिंदी भाषा के प्रति सम्मान और गर्व को बढ़ावा देंगे, बल्कि छात्रों को अपनी मातृभाषा की शक्ति और सुंदरता का अहसास भी कराएंगे।

Hindi Diwas Slogans for Kids and Students 1. हिंद मेरा देश, हिंदी मेरी मातृ भाषा, यही है हिंदी की परिभाषा। 2. सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। 3. सोंधी सुगंध, मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा। 4. हिंदी देश की भाषा है, हर भारतवासी की अभिलाषा है। 5. हिंदी को सम्मान दो, अपने दिलों में स्थान दो। 6. हम भारतीय सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान, पर हिंदी ही है हमारी पहचान। 7. एक ही दिल है एक ही जान, हिंदी से है हिंदुस्तान। 8. पढ़ना है, पढ़ाना है, हिंदी को आगे बढ़ाना है। 9. ऊंचाई के शिखर पर हिंदी को पहुंचाओ, हिंदी की पहचान पूरी दुनिया में बनाओ। 10. हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। 11. प्रेम की भाषा, मन की भाषा, हिंदी है भारत जान की भाषा। 12. देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। 13. देश की शान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी, क्योंकि हर भारतीय के दिल में विराजमान हैं हिंदी।

14. एकता की जान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। 15. हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरा अभिमान है। 16. सबको करती एक समान, हिंदी भाषा बड़ी महान। 17. भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। 18. अंग्रेजी का कब तक करोगे गुणगान, हिंदी भाषा को भी दो बराबर का सम्मान। 19. हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी मेरे चेहरे की मुस्कान है। 20. हिंदी भाषा सबसे खास है, क्योंकि इसमें अपनों सा एहसास है। 21. हिंदी को सम्मान दिलाना है, उन्नति की राह ले जाना है। 22. सरल है, सुबोध है, सुन्दर अभिव्यक्ति है, हिंदी ही सभ्यता है, हिंदी ही संस्कृति है। 23. हिंदी है भारत की शान, आगे इसे बढ़ाना है, हर दिन, हर पल, हम सबको हिंदी दिवस मनाना है। 24. देश की शान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी, क्योंकि हर भारतीय के दिल में विराजमान हैं हिंदी। 25. जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदी का हर भारतीय के दिल में सम्मान रहेगा। 26. हमारी एकता हमारे देश की पहचान है,

हिन्दुस्तानी हैं हम और हिन्दी हमारी जुबान है। 27. मेरा मान है हिंदी ,मेरी शान है हिंदी, मेरी पहचान है हिन्दी, मेरा अभिमान है हिन्दी। हिंदी दिवस 2024 पर एक लाइन के नारे 28. ईस्ट हो या वेस्ट, हिंदी इज द बेस्ट। 29. देश की सेवा मेरी भक्ति है,हिंदी भाषा मेरी शक्ति है। 30. अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। 31. बढ़ा रही यह मेरी शान, हिंदी ही है मेरी पहचान। 32. हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। 33. अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। 34. हिंदी हमारी ताकत है, हिंदी एक विरासत है। 35. आओ अब आगे बढ़ें, हिंदी लिखें हिंदी पढ़ें। राष्ट्रीय और विश्व हिंदी दिवस में क्या है अंतर? पढ़ें यहां Hindi Diwas Slogan 2025 Images नीचे दी गयी स्लोगन इमेज को शेयर करके या ड्रा करके आप इस हिंदी दिवस को और भी खास बना सकते हैं : 1. देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। 2. हिंदी को अपनाओ, देश को बढ़ाओ। 3. पाथेय है, प्रवास में, परिचय का सूत्र है,

मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी।

पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, ये सुगम है,

साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी।।