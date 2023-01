Under 19 World Cup: भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप की बनी पहली चैंपियन

U19 Womens T20 World Cup: भारतीय अंडर-19 महिला टी20 टीम ने इतिहास रचते हुए पहला टी20 विश्व कप जीत लिया. भारत ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर विश्व चैंपियन बना है.

फाइनल मैच से पहले तक इंग्लैंड की टीम इस इस टूर्नामेंट में अजेय थी. इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 रन का टारगेट भारत को दिया था जिसे भारत ने तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. भारतीय टीम का नेतृत्व शैफाली वर्मा कर रही थी.

Congratulations to the first ever champions of the Women's #U19T20WorldCup! 🏆🇮🇳 pic.twitter.com/hSE7Z6l4tW — ICC (@ICC) January 29, 2023

फाइनल मैच हाइलाइट्स:

भारतीय टीम की कप्तान शैफाली वर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. उनके इस फैसले को सही साबित करते हुए इंडियन गेंदबाजो ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम को महज 68 रन पर ऑल आउट कर दिया.

इंग्लैंड की ओर से रयान मैकडोनाल्ड गे ने सर्वाधिक 19 रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से पार्शवी चोपड़ा, अर्चना देवी और टाइटस साधु ने दो दो विकेट लिए, वही मन्नत, शैफाली और सोनम ने एक एक विकेट हासिल किये.

भारत का पहला विकेट 16 रन पर कप्तान शैफाली के रूप में गिरा. उसके बाद सौम्या और गोंगड़ी तृषा (Gongadi Trisha) ने पारी को आगे लेकर गयी, सौम्या तिवारी ने 24 और तृषा ने भी 24 रनों का योगदान दिया. भारतीय टीम ने यह लक्ष्य 14 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया.

महिला अंडर -19 टी20 विश्व कप का पहला संस्करण:

भारत की इस युवा टीम ने महिला अंडर -19 टी20 विश्व कप का पहला ख़िताब अपने नाम कर लिया है. इस टूर्नामेंट का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया. फाइनल मैच सेनवेस पार्क, पोचेफस्ट्रूम (Senwes Park, Potchefstroom) में खेला गया था.

पीएम मोदी ने भी दी बधाई:

पीएम मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि ''विशेष जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई, U19T20 विश्व कप में उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है और उनकी सफलता से आने वाले कई क्रिकेटरों को प्रेरणा मिलेगी. टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.''

Congratulations to the Indian Team for a special win at the @ICC #U19T20WorldCup. They have played excellent cricket and their success will inspire several upcoming cricketers. Best wishes to the team for their future endeavours. https://t.co/BBn5M9abHp — Narendra Modi (@narendramodi) January 29, 2023

टाइटस साधू बनी प्लेयर ऑफ़ द मैच:

भारत की टाइटस साधू (Titas Sadhu) को प्लेयर ऑफ़ द मैच (Player Of The Match) चुना गया वहीँ इंग्लैंड की ग्रेस स्क्रिवेंस (Grace Scrivens) को प्लेयर ऑफ द सीरीज (Player Of The Series) चुना गया.

भारत की प्लेइंग इलेवन:

शैफाली वर्मा (कप्तान), सौम्या तिवारी, श्वेता सेहरावत, गोंगड़ी तृषा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), टाइटस साधू, ऋर्षिता बसु, मन्नत कश्यप, अर्चना देवी, पार्शवी चोपड़ा और सोनम यादव.

CHAMPIONS! 🇮🇳



Congratulations #TeamIndia, this is a monumental achievement! This fantastic victory shows how dominating you have been throughout the tournament. The triumph is even more special considering this is the first-ever Women's #U19T20WorldCup. Cherish every moment! pic.twitter.com/M97kBJNcUs — Mithali Raj (@M_Raj03) January 29, 2023

