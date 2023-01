Weekly Current Affairs Quiz Hindi: 23 जनवरी से 29 जनवरी 2023

भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है. भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कर रहा है. इसके तहत नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रही है. वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन का थीम 'नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर' (Nothing Like Voting, I Vote for Sure) है. राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाये जानें की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी.

