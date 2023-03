IQAir Report: दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में भारत के 39 शहर, जानें कौन-सा देश है सबसे प्रदूषित

2022 World Air Quality Report is finally here! Find out how your country ranks. https://t.co/hz0IAz5qq9 #IQAir #2022WAQR #airquality #airqualityawareness #cleanair pic.twitter.com/AnAN7UyyhT

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप