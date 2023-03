Vande Bharat Express को ऑपरेट करने वाली पहली महिला लोको पायलट, जानें कौन हैं सुरेखा यादव?

एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव (Surekha Yadav) की उपलब्धियों में एक नया अध्याय जुड़ गया है. सुरेखा भारत की सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बन गयी है.

इस संदर्भ में मध्य रेलवे ने बताया कि लोको पायलट सुरेखा यादव ने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) के बीच सेमी-हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया. रेल मंत्री ने एक ट्वीट सन्देश में लिखा कि वंदे भारत-नारी शक्ति द्वारा संचालित की जा रही है.

Vande Bharat - powered by Nari Shakti. Smt. Surekha Yadav, the first woman loco pilot of Vande Bharat Express. pic.twitter.com/MqVjpgm4EO

मध्य रेलवे ने सुरेखा की इस उपलब्धि के लिए उन्हें सम्मानित किया है. सुरेखा ने निर्धारित समय पर सोलापुर स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया और ट्रेन को निर्धारित समय से पांच मिनट पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर पहुंचा दिया. इस दौरान उन्होंने 450 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसके बाद CSMT स्टेशन पर सुरेखा यादव को उनकी इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया.

सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला लोको पायलट बनीं थी. वर्ष 2011 में उन्हें एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ था. भारत में इस तरह के प्रयास नारी सशक्तिकरण को बल देते है साथ ही देश की अन्य महिलाओं को ऐसे कार्यो के लिए प्रेरित करते है. सुरेखा यादव की उपलब्धि पूरे समाज की नारी शक्ति को प्रेरित करती है.

भारत की सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली सुरेखा यादव पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के सतारा जिले की रहने वाली है. उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए अब तक राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कई अवार्ड जीत चुकी है.

सुरेखा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी किया है. उन्होंने साल 1986 में असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरा था और लिखित परीक्षा दिया था. जिसके बाद उन्हें कल्याण ट्रेनिंग स्कूल में असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर नियुक्त मिली.

असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें 1989 में नियमित असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर प्रमोट कर दिया गया.

सुरेखा ने सबसे पहले मालगाड़ी के संचालन के साथ अपना करियर शुरू किया था. वर्ष 2000 में उन्हें मोटर महिला के पद पर प्रमोट किया गया. साल 2011 में उन्हें एक्सप्रेस मेल की कमान सौंपी गयी और साथ ही उन्हें एशिया की पहली महिला लोको पायलट के टाइटल से सम्मानित किया गया.

सेंट्रल रेलवे ने सीएसएमटी-सोलापुर और सीएसएमटी-साईनगर शिरडी रूट पर दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू किया है. मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन, देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन है. मुंबई-साईनगर शिर्डी वंदे भारत ट्रेन भारत की 10वीं वंदे भारत ट्रेन है जिसको पीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था.

