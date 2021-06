वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई

कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (Indian economy) को बुरी तरह प्रभावित किया है. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई है. रेटिंग एजेंसी ने कहा कि लंबी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर औसतन लगभग छह प्रतिशत रहने की उम्मीद है.

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, वित्‍त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई. जीडीपी में आई ये गिरावट कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर को दिखाती है. वहीं पिछले साल (2019-20) में यह 4 प्रतिशत रही थी. जबकि चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6 प्रतिशत दर्ज की गई.

