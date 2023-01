India’s First: ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर शिलांग में होगा स्थापित, यहाँ देखें डिटेल्स

India’s First Centre of Excellence in Online Gaming: केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि मार्च 2023 तक शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence in Online Gaming) स्थापित किया जायेगा.

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप (Digital India Startup) के भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की अगली लहर मेघालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र की होगी.

India’s First Centre of Excellence in Online Gaming to be set up in Shillong; Next Wave of Digital Technology Startups to come from Meghalaya and the Northeast Region



MoS @Rajeev_GoI



