FIFA Football Awards: बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स-2022 के दावेदारों की घोषणा, इस दिग्गज को नहीं मिली जगह

Best FIFA Football Awards 2022: इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन (FIFA) ने बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स-2022 के दावेदारों की घोषणा कर दी है. इस बार रोनाल्डो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ियों की नामांकित सूची में शामिल नहीं हैं. जबकि वर्तमान विजेता रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इस लिस्ट में शामिल है.

नामांकितों की सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सूची में विश्व कप विजेता और पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (Lionel Messi) उनके साथी किलियन एम्बाप्पे (Kylian Mbappe) और नेमार जूनियर जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल है.

पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो इससे पहले दो बार यह अवार्ड जीत चुके है. लेकिन इस बार इस सूची में स्थान बनाने में कामयाब नहीं हो पायें है. विजेताओं की चुनने के लिए वोटिंग शुरू हो गयी है जो 03 फरवरी तक चलेगी.

Here are the nominees for #TheBest FIFA Player! 🏆



