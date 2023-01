MV Ganga Vilas: जानें एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज के बारें में, जिसे पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

River Cruise MV Ganga Vilas: पीएम मोदी ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज-एमवी गंगा विलास (MV Ganga Vilas) को हरी झंडी दिखाकर एक लम्बे सफर पर रवाना किया जो रिवर क्रूज सेक्टर में 'आत्मनिर्भर भारत' का प्रतीक है.

अपने इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं (inland waterways projects) का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. साथ ही पीएम मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया.

Today, the world's longest river cruise - Ganga Vilas, has embarked on a journey between Kashi and Dibrugarh.



Due to this, many tourist places of Eastern India are going to benefit. pic.twitter.com/SlE4pvd2Or