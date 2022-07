भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली, पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए 'वाटरशेड मूवमेंट' बताया

द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई, 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसे भारत के लिए 'वाटरशेड मूवमेंट' बताया|

The entire nation watched with pride as Smt. Droupadi Murmu Ji took oath as the President of India. Her assuming the Presidency is a watershed moment for India especially for the poor, marginalised and downtrodden. I wish her the very best for a fruitful Presidential tenure. pic.twitter.com/xcqBqRt2nc — Narendra Modi (@narendramodi) July 25, 2022

प्रधान मंत्री मोदी ने ट्वीट कर ये भी कहा की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ग्रहण के बाद अपने संबोधन में आशा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने भारत की उपलब्धियों पर जोर दिया और ऐसे समय में आगे की राह का एक भविष्यवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।

In her address after taking oath, President Droupadi Murmu Ji gave a message of hope and compassion. She emphasised on India's accomplishments and presented a futuristic vision of the path ahead at a time when India is marking Azadi Ka Amrit Mahotsav. pic.twitter.com/I2DEO5wHbO — Narendra Modi (@narendramodi) July 25, 2022

64 वर्षीय विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर शीर्ष संवैधानिक पद संभालने वाली दूसरी महिला बन गईं। द्रौपदी मुर्मू को 2,824 वोट मिले, जिनका चुनावी मूल्य 6,76,803 है, जबकि यशवंत सिन्हा को 3,80,177 के चुनावी मूल्य के 1,877 वोट मिले।

CJI NV Ramana administers oath of office, President-elect Droupadi Murmu becomes the 15th President of India.



She is the second woman President of the country, first-ever tribal woman to hold the highest Constitutional post and the first President to be born in independent India pic.twitter.com/qXd9Kzcg2z — ANI (@ANI) July 25, 2022

द्रौपदी मुर्मू ने ली भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ: 7 महत्वपूर्ण बातें

द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली प्रथम आदिवासी महिला बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा शपथ समारोह से पहले केंद्रीय हॉल में ले जाया गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद सदस्य, राजनयिक मिशन के प्रमुख और सरकार के प्रमुख नागरिक और सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट का दौरा किया और समारोह से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में निवर्तमान राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रथम महिला सविता कोविंद से भी मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्हें अंतर-सेवा गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला।

Standing in the Parliament - the symbol of expectations, aspirations and rights of all Indians - I humbly express my gratitude to all of you. Your trust and support will be a major strength for me to carry out this new responsibility: President Droupadi Murmu pic.twitter.com/3RcGG0Wk5p — ANI (@ANI) July 25, 2022

जानिए द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्र के नाम पहले संबोधन के बारे में 5 बातें

1. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन के दौरान कहा कि वह देश की पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ और उन्हें ऐसे समय में कार्यभार संभालने के लिए सम्मानित किया गया जब देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है।

I am the first President of the country who was born in independent India. We will have to speed up our efforts to meet the expectations that our freedom fighters had with the citizens of independent India: President Droupadi Murmu



(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/dIkmQHqgiR — ANI (@ANI) July 25, 2022

2. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद पर पहुंचना उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि भारत के हर गरीब की उपलब्धि है।

3. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनका नामांकन इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब न केवल सपने देख सकते हैं बल्कि उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं।

4. उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि जो लोग वर्षों से विकास से वंचित थे-गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी - की उन्हें अपने प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं।

Reaching the Presidential post is not my personal achievement, it is the achievement of every poor in India. My nomination is evidence that the poor in India can not only dream but also fulfill those dreams:

President Droupadi Murmu



(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/eYn6stmgWe — ANI (@ANI) July 25, 2022

5. उन्होंने कहा कि उनके नामांकन के पीछे गरीबों का आशीर्वाद है, यह करोड़ों महिलाओं के सपनों और क्षमताओं का प्रतिबिंब है।

Satisfying to me that the people who were devoid of development for years -the poor, Dalits, backward, the tribals- can see me as their reflection. My nomination has blessings of the poor behind it, it's a reflection of the dreams &capabilities of crores of women: President Murmu pic.twitter.com/b2IJ8lcLOC — ANI (@ANI) July 25, 2022

शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 21 तोपों की औपचारिक सलामी दी गई। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे।