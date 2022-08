Integration of ODOP initiative with ONDC: 'डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क' के साथ 'एक जिला एक उत्पाद' पहल का एकीकरण

Integration of ODOP initiative with ONDC: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क (ONDC) के साथ एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल को जोड़ने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि ONDC के खरीदारों और विक्रेताओं को ODOP के साथ जोड़ने से ODOP के और विस्तार में मदद मिलेगी. उन्होंने यह बात नई दिल्ली में 300 से अधिक उत्पादों वाले ODOP उपहार कैटलॉग और GeM पर ODOP स्टोरफ्रंट के अनावरण के दौरान यह बात कही.

