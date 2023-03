IPL 2023 Opening Ceremony में कौन कर रहा परफॉर्म, जानें कैसे देख सकते है फ्री LIVE मैच?

IPL 2023 opening ceremony: इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण का आगाज कल शाम, देश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने जा रहा है. इस बार का आईपीएल अपने पहले के फॉर्मेट "होम एंड अवे" स्टाइल में आयोजित किया जायेगा.

इस बार के आयोजन से आईपीएल के पुराने रंग में लौटने की उम्मीद है. इसके लिए आईपीएल की सभी टीमें जोरदार प्रैक्टिस कर रही. इस संस्करण में कुल 70 लीग-स्टेज मैच खेलें जायेंगे.

Get ready for a dazzling and unforgettable evening 🎇@iamRashmika will be performing LIVE during the #TATAIPL Opening Ceremony at the biggest cricket stadium in the world - Narendra Modi Stadium! 🏟️



🗓️ 31st March, 2023 - 6 PM on @StarSportsIndia & @JioCinema pic.twitter.com/nNldHV3hHb — IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2023

ओपनिंग सेरीमनी के परफ़ॉर्मर:

16वें संस्करण का आगाज रंगारंग ओपनिंग सेरीमनी के साथ होंने जा रहा है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार परफॉर्म करने जा रहे है. इन कलाकारों में पहला नाम मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, तमन्ना भाटिया, गायक अरिजीत सिंह शामिल है. साथ ही इसमें टाइगर श्रॉफ और कैटरीना कैफ के भाग लेने की भी उम्मीद है. ओपनिंग सेरीमनी शाम छह बजे शुरू होने की उम्मीद है और यह करीब 45 मिनट तक चलेगा.

Get ready to rock & roll! 🎶



To celebrate the biggest cricket festival, @arijitsingh will be performing LIVE during the #TATAIPL Opening Ceremony at the biggest cricket stadium in the world - Narendra Modi Stadium! 🏟️



🗓️ 31st March, 2023 - 6 PM on @StarSportsIndia & @JioCinema pic.twitter.com/K5nOHA2NJh — IndianPremierLeague (@IPL) March 29, 2023

यहां देख सकते है लाइव स्ट्रीमिंग:

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी पर आईपीएल 2023 के उद्घाटन समारोह की आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते है. साथ दर्शकों के लिए जियो सिनेमा पल्त्फोर्म पर फ्री लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां क्रिकेट प्रेमी ओपनिंग सेरीमनी सहित आईपीएल के सभी मैचों का आनंद ले सकते है.

पहले मैच में में भिड़ेंगी गुजरात और चेन्नई:

ओपनिंग सेरीमनी के बाद, सीजन के पहले मैच में 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चार बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा.

उद्घाटन समारोह में आईपीएल टीमों के सभी कप्तान शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन सभी कप्तानों की एक अनिवार्य बैठक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी.

ओपनिंग सेरीमनी में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनके समकक्ष गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या मौजूद रहेंगे.

कब होंगे मैच?

दिन के मैच 3:30 PM और शाम के मैच 7:30 PM पर शुरू होंगे, क्रिकेट प्रेमी अपने आईपीएल टिकटों की बुकिंग पेटीएम इनसाइडर और BookMyShow ऐप के माध्यम से कर सकते है. आईपीएल के नए नियमों के आ जाने से इस बार आईपीएल का रोमांच काफी बढ़ने की उम्मीद है.

पहले मैच की सभी टिकटें बिकी:

आईपीएल आयोजकों के अनुसार, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाने वाले पहले मैच की सभी टिकटें बिक चुकी है. यह पहला मौका होगा जब गुजरात टाइटंस अपने प्रशंसकों के सामने अपना पहला होम गेम खेलेगी.

Join @tamannaahspeaks in the incredible #TATAIPL Opening Ceremony as we celebrate the biggest cricket festival at the biggest cricket stadium in the world - Narendra Modi Stadium! 🏟️ 🙌



31st March, 2023 - 6 PM IST on @StarSportsIndia & @JioCinema



Make sure to tune in & join! 👌 pic.twitter.com/u9HtOcD9tm — IndianPremierLeague (@IPL) March 29, 2023

इसे भी पढ़ें:

Vande Bharat Express: दुनिया की पहली 7.2 मीटर हाई-राइज़ ट्रेन का ट्रायल शुरू, यहां देखें वीडियो

IPL 2023: यहां देखें आईपीएल का शेड्यूल, लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स और फाइनल वेन्यू सहित सब कुछ