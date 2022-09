HTS Broadband Internet: हाई-थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा, क्या होता है HTS ब्रॉडबैंड?

India's first commercial satellite broadband: सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया (HCI) ने देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा संचालित भारत के पहले उच्च-थ्रूपुट उपग्रह (HTS) ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की है. ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने इसरो के सहयोग से आधिकारिक तौर पर देश में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है.

इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ ने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों के जीवन को और बेहतर करने में मदद मिलेगी. वर्तमान समय में, उच्च-थ्रूपुट उपग्रह (HTS) ब्रॉडबैंड सेवा की मदद से ही भारतीय सेना, और अर्धसैनिक बल वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और अन्य दूरस्थ सीमा चौकियों की निगरानी कर रही है.

We are happy to launch India's first High Throughput Satellite broadband service with support from the @isro. We are confident that the new HTS service from @hughes_Ind will address existing #connectivity gaps, & address high speed bandwidth requirements. pic.twitter.com/Kld2xOwXsU