जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे स्वास्थ्य कारणों की वजह से छोड़ेंगे पद: रिपोर्ट्स

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जल्दी ही इस्तीफा देने वाले हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपनी सेहत कारणों को लेकर इस्तीफा देने वाले हैं. बताया जा रहा है कि वह जल्‍द ही अपने फैसले का घोषणा करेंगे. उन्होंने लगातार बिगड़ रही अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण यह फैसला लिया है.

हाल ही में शिंजो आबे ने अपने कार्यालय में 8 साल पूरे किए और वे जापान के सबसे ज्‍यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए थे. शिंजो आबे ने देश की अर्थव्‍यवस्‍था को फिर से पटरी पर लाने का वादा किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल के दिनों में कोरोना वायरस को ठीक से नहीं संभालने पर उनकी लोकप्रियता में भी करीब 30 प्रतिशत की कमी आई है.

हालांकि उनका कार्यकाल सितबंर 2021 तक है. हालांकि अभी तक इस पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है. वे हाल ही में दो बार अस्‍पताल गए थे. शिंजो आबे कई वर्षों से कोलाइटिस बीमारी से ग्रसित हैं. हाल ही में जब वे दोबारा अस्‍पताल से चेकअप के बाद लौटे थे तो उस समय भी उनके कार्यकाल को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई थीं.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe (File Pic) is set to resign, says local media, adding that he wanted to avoid causing problems to the government due to a worsening of his chronic health condition: Reuters pic.twitter.com/YazCU2m78j