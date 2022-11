JCB Prize 2022: उर्दू राइटर खालिद जावेद को मिला साहित्य का जेसीबी पुरस्कार-2022, जानें जेसीबी अवार्ड के बारें में

JCB Prize 2022: उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक 'द पैराडाइज ऑफ फूड' (The Paradise of Food) के लिए साहित्य का पांचवां जेसीबी पुरस्कार दिया गया है. इसका उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया है. यह अनुवाद की गयी चौथी पुस्तक है जिसको यह अवार्ड मिला है.

यह पुस्तक मूल रूप से उर्दू में वर्ष 2014 में 'नेमत खाना' (Ne’mat Khana) नाम से पब्लिश हुई थी. 'द पैराडाइज ऑफ फूड' पहली उर्दू पुस्तक है जिसे यह अवार्ड मिला है. यह अवार्ड समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था.

