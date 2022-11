JNPA: जेएनपीए ने 'कंटीन्यूअस मरीन वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन' को किया लांच, जानें इसके बारें में

JNPA: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) ने , IIT मद्रास के साथ मिलकर सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CMWQMS) को डेवलप किया और साथ ही एक इलेक्ट्रिक पर्यावरण निगरानी वाहन (EV) को भी लांच किया गया है. इसके लिए IIT मद्रास के सिविल इंजीनियरिं डिपार्टमेंट ने सहयोग किया है.

इस सुविधा का उद्घाटन जेएनपीए के चेयरमैन संजय सेठी ने किया है. इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जेएनपीए स्थिरता में नेतृत्व हासिल करने और व्यापार के लिए वैल्यू बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों में दर्शाया है.

Jawaharlal Nehru Port Authority inaugurates continuous Marine Water Quality Monitoring Station



Also launches Electric Environmental Monitoring Vehicle to help achieve leadership in sustainability



