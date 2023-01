भारतीय-अमेरिकी कृष्णा वविलाला 'मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड' से सम्मानित

MLK Grande Parade Special Award: प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी कृष्णा वविलाला (Krishna Vavilala) को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड (MLK Grande Parade Special Award) से सम्मानित किया गया है. कृष्णा वविलाला फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज (FIS) के संस्थापक और अध्यक्ष है. कृष्णा ने कई बार MLK ग्रैंड परेड का नेतृत्व किया है.

उन्हें यह अवार्ड भारतीय समुदाय को अमेरिका की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिया गया है. उन्हें यह अवार्ड अमेरिका में नागरिक अधिकारों के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत के सम्मान में दिया गया है. यह अवार्ड उन्हें MLK जूनियर परेड फाउंडेशन के अध्यक्ष चार्ल्स स्टैम्प द्वारा प्रदान किया गया है.

फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज के सदस्यों और समर्थकों ने समारोह के तहत ह्यूस्टन के मिडटाउन में 29वीं मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्रैंड परेड में वॉक भी किया.

As US celebrated the legacy of civil rights leader Martin Luther King Jr, Indian-American Krishna Vavilala was honoured with MLK Grande Parade Special Award for connecting Indian community with mainstream America #IndianAmerican #diaspora #Indian #MartinLutherKingJr pic.twitter.com/dkPhQUSF43