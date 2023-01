Lisa Marie Presley: मशहूर अमेरिकी सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन, जानें उनके बारें में

लिसा मैरी प्रेस्ली ने वर्ष 2003 में अपने डेब्यू एल्बम 'टू व्हॉट इट मे कंसर्न' (To Whom It May Concern) से अपने करियर की शुरुआत की थी. उनका यह एल्बम बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट पर नंबर 5 पर पहुंचा था. साथ ही यह एल्बम रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के साथ गोल्ड सर्टिफिकेशन के लिए पहुंचा था.

Singer Lisa Marie Presley, daughter of Elvis Presley, passes away at 54 Read @ANI Story | https://t.co/Mf6uHR6QoQ #LisaMariePresley #ElvisPresley #riplisamarie pic.twitter.com/YYnsQIJgrU

