कौन-कौन से देश सूर्य के अध्ययन के लिए भेज चुके है अपने स्पेस क्राफ्ट? जानें

आज की टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में कोई भी देश किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, चाहे वह AI टेक्नोलॉजी हो या स्पेस की रेस, हर कोई देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है. इस रेस में भारत भी शामिल है.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 2 सितंबर को अपना पहला सौर मिशन आदित्य-L1 लांच करने जा रहा है. सूर्य से जुड़े अध्ययन के लिये कई देश पहले ही अपने स्पेस क्राफ्ट भेज चुके है जिनमें से कई महत्वपूर्ण मिशन अब भी जारी है.

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:

The preparations for the launch are progressing.



The Launch Rehearsal - Vehicle Internal Checks are completed.



Images and Media Registration Link #AdityaL1