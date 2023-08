Aditya-L1 Mission: चांद पर फतह के बाद अब सूरज की बारी, इस तारीख को लॉन्च होगा सूर्य मिशन

1. आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है. आदित्य L1 सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट (L1) के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जायेगा.

2. आदित्य L1 मिशन सात वैज्ञानिक पेलोड (उपकरण) लेकर जायेगा. आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है.

3. आदित्य L1 मिशन स्पेसक्राफ्ट के पेलोड फ़ोटोस्फ़ेयर, क्रोमोस्फीयर (Chromosphere) और सूर्य की सबसे बाहरी परतों (CORONA) का अध्ययन करेंगे.

Aditya-L1 Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया. साथ ही 23 अगस्त के इस एतिहासिक दिन को 'नेशनल स्पेस डे' के रूप में मनाने की भी घोषणा कर दी गयी है.

इसरो अब यहीं नहीं रुकने वाला नहीं है चांद फतह के बाद अब सूर्य मिशन को लांच करने की तैयारी की जा रही है. उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी अगले महीने आदित्य-एल1 मिशन को लांच करने जा रहा है. इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है.

इसरो जल्द ही देश के पहले सूर्य मिशन को लांच करने की तैयारी में है. यह इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला कैटेगरी का भारतीय सौर मिशन है. इस मिशन के तहत सौर अध्ययन के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजा जायेगा जिसे सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट (L1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जायेगा.

आदित्य L1 मिशन सौर गतिविधियों का अध्ययन करेगा. स्पेसक्राफ्ट के पेलोड (उपकरण) फ़ोटोस्फ़ेयर, क्रोमोस्फीयर (Chromosphere) और सूर्य की सबसे बाहरी परतों (कोरोना) का अध्ययन करेंगे. क्रोमोस्फीयर, पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर है. लैग्रेंजियन पॉइंट वह पॉइंट है जहां दो ऑब्जेक्ट के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक-दूसरे को निष्प्रभावी कर देते है. ऐसे में L1 पॉइंट का उपयोग स्पेसक्राफ्ट के उड़ने के लिए किया जा सकता है.

सौर मिशन आदित्य L-1 सौर कोरोना (सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग) की बनावट, तापमान प्रक्रिया, सौर तूफान की उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, कोरोनल मास इजेक्शन (सूर्य में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट), अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों आदि का अध्ययन करेगा.

#WATCH | "To study Sun, we have planned Aditya-L1 mission and it is ready...there is a possibility that it will be launched on 2nd September", says Nilesh M. Desai, the Director of Space Applications Centre (SAC), Ahmedabad pic.twitter.com/Hkirjn0AZn