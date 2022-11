Lt Gen Asim Munir: लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर होंगे पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख, जानें इनके बारें में

Pakistan's new army chief: पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख (COAS) के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को नियुक्त किया गया है. जिसकी अटकलें पिछले कुछ दिनों से लगायी जा रही थी. लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को जनरल कमर जावेद बाजवा का फेवरेट माना जाता है.

पाकिस्तान सरकार ने इस बात की पुष्टि की कि नए सीओएएस की नियुक्ति के लिए, रक्षा मंत्रालय की और से 'नामों का पैनल' प्राप्त हुआ है. नियुक्ति के बारें में पाकिस्तान के सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है. साथ ही इस बारें में राष्‍ट्रपति आरिफ अल्‍वी को भी अवगत कराया गया है.

PM of Pakistan Shahbaz Sharif has decided to appoint Lt Gen Sahir Shamshad Mirza as the Chairman of the Joint Chiefs of Staff & Lt Gen Syed Asim Munir as the Chief of the Army Staff: Marriyum Aurangzeb, Pakistan Federal Minister for Information & Broadcasting pic.twitter.com/Wz5plST8lF