इंडियन नेवी के नये प्रेसिडेंट्स स्टैण्डर्ड एंड कलर और नये नेवी क्रेस्ट का अनावरण, जानें इसके बारें में

New Design of INDIAN NAVY CREST: हाल ही में, इंडियन नेवी के नए प्रेसिडेंट्स स्टैण्डर्ड एंड कलर और नेवी के नए क्रेस्ट की डिज़ाइन का अनावरण नौसेना दिवस पर विशाखापत्तनम में किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है.

इसका परिवर्तन औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ने के लिये जारी राष्ट्रीय प्रयास के तहत किया गया है. इन परिवर्तनों से हम एक नये युग के भारत की कल्पना को साकार कर सकते है.

President of India #DroupadiMurmu has approved the introduction of a new design for the President’s Standard and Colour and Indian Navy Crest for the Indian Navy, which were unveiled at Visakhapatnam on Navy Day on 04 Dec 2022.https://t.co/chXOsor9O4 pic.twitter.com/1eb7ByRWS4