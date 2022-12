Goblin mode: 'गॉब्लिन मोड' वर्ष 2022 का 'ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर' चुना गया, जानें इसका अर्थ

Oxford word of the year 2022: वर्ष 2022 के 'ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर' के रूप में स्लैंग टर्म 'गॉब्लिन मोड' (goblin mode) को चुना गया है. इतिहास में पहली बार 'वर्ड ऑफ द ईयर' को पब्लिक वोट की माध्यम से चुना गया है. इस वर्ड को 318,956 वोट मिले जो कुल वोटिंग का 93% है.

इसके लिए पिछले दो हफ्तों में 300,000 से अधिक लोगों ने वोटिंग की जिसके बाद 'गॉब्लिन मोड' को चुना गया. यह वर्ड फरवरी 2022 में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. पहली बार यह शब्द वर्ष 2009 में ट्विटर पर प्रयोग किया गया था.

अमेरिकी भाषाविद्, बेन ज़िमर (Ben Zimmer) ने 'ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर' की घोषणा के समय कहा कि 'गॉब्लिन मोड' वास्तव में समय और युगचेतना (zeitgeist) को दर्शाता है, और यह निश्चित रूप से 2022 की अभिव्यक्ति को साकार बनाता है.

