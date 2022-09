New safety norms for EVs: इलेक्ट्रिक वाहनों में बैट्री के लिए नए सुरक्षा मानदंड, जानें क्या बदलाव किये गये?

New safety norms for EVs: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में बैट्री सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों की सिफारिश की है. इन सिफारिशों को 01 अक्टूबर से लागू कर दिया जायेगा. हाल की इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की बढ़ी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है. मन्त्रालय ने बैट्री सुरक्षा मानकों के लिए पूर्व में एक समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है.

