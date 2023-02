India's First: NSE इंडेक्स ने लांच किया भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, अब ट्रेड होगा आसान

India's First Ever Municipal Bond Index: भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की सहायक कंपनी एनएसई इंडेक्स लिमिटेड (NSE Indices Ltd) ने इन्वेस्टर्स की बढ़ती रूचि को देखते हुए देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है.

