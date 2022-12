'ग्रीन मेथनॉल' के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए NTPC और टेक्निमोंट के मध्य MoU, जानें क्या है ग्रीन मेथनॉल

Green Methanol: भारत की सबसे बड़ी पॉवर जनरेशन कंपनी NTPC ने 'ग्रीन मेथनॉल' के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा को विकसित करने और इसका मुल्यांकन करने के लिए इटली की मैयर टेक्निमोंट समूह (Maire Tecnimont Group) के साथ एक MoU साइन किया है.

.@ntpclimited and Tecnimont sign MOU to explore the possibility to develop Green Methanol Production



Objective of MOU is to jointly evaluate and explore possibility to develop a commercial-scale Green Methanol Production facility at NTPC project in India