NTPC ने शुरू किया भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, जानें इसके बारें में

India's first green hydrogen blending project: NTPC ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना (ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट) को शुरू किया है. जो भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है. जिसकी शुरुआत NTPC के कवास टाउनशिप, सूरत के पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग के साथ की गयी है.

यह प्रोजेक्ट NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड (GGL) का एक जॉइंट वेंचर है. इस प्रोजेक्ट के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्‍यूल को प्रोजेक्ट चीफ पी.रामप्रसाद ने शुरू किया. इस अवसर पर GGL के सीनियर ऑफिसर और NTPC कवास के ऑफिसर भी मौजूद थे.

ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरू होने के बाद कवास टाउनशिप के निवासियों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का भी आयोजन किया. जिसका उद्देश्य सुरक्षा की दृष्टि से इस हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के बारें में लोगों को जागरूक करना है.

.@ntpclimited starts India’s first green hydrogen blending operation in the PNG network



The set-up is geared up to supply H2-NG (natural gas) to households of Kawas township at Adityanagar, Surat



