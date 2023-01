Capt Shiva Chouhan: सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बनी शिवा चौहान

Meet Capt Shiva Chauhan: इंडियन आर्मी ने, दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम बेटल फील्ड सियाचिन में पहली बार एक महिला आर्मी ऑफिसर की तैनाती की. कैप्टन शिवा चौहान (Captain Shiva Chouhan) सियाचिन बेटल फील्ड में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर बन गयी है.

भारत की बहादुर बेटी, कैप्टन शिवा चौहान को इसके लिए सियाचिन बैटल स्कूल (Siachen Battle School) में एक महीने की हार्ड ट्रेंनिंग से गुजरना पड़ा है. जिसके बाद उनकी तैनाती भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सियाचिन में की गयी है.

कैप्टन शिवा चौहान के तैनाती की जानकारी इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने एक ट्वीट के माध्यम से दी है. कैप्टन शिवा फायर एंड फ्यूरी सैपर्स (Fire and Fury Sappers) है. फायर एंड फ्यूरी का मुख्यालय लेह में है. यह कोर नॉर्थ कमांड के अंतर्गत आता है जो चीन और पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा करती है.

'Breaking the Glass Ceiling'



Capt Shiva Chauhan of Fire and Fury Sappers became the first woman officer to be operationally deployed in Kumar Post, post completion of arduous training, at the highest battlefield of the world #Siachen.#SuraSoi@PMOIndia @DefenceMinIndia @adgpi pic.twitter.com/nQbmJxvLQ4