आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लांच का एक साल पूरा, जानें इसके बारें में

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने 27 सितंबर, 2022 को अपने लॉन्च का एक साल पूरा कर लिया है। इस योजना का आदर्श वाक्य ही भारत के डिजिटल हेल्थकेयर परिदृश्य को बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए 27 सितंबर, 2021 को मिशन की शुरुआत की थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रौद्योगिकी के दौर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आज स्वास्थ्य विभाग में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में उभर रहा है. उन्होंने सभी से डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने का भी आह्वान किया।

#AyushmanBharat Digital Mission is building a health model that is holistic, easily accessible & time-saving.



ABDM is enhancing ease of living for patients & healthcare service providers.



Become a part of the digital health ecosystem!#1YearofABDM pic.twitter.com/7K9oUjCjpI