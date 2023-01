PM Modi: पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक को दी कई परियोजनाओं की सौगात, यहाँ देंखे हाइलाइट्स

PM Modi: पीएम मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर थे. अपने कर्नाटक दौरे के दौरान उन्होंने राज्य को 10,800 करोड़ रुपये की परियोजना की सौगात दी है.

इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार ने उन जन उपयोगी योजनाओं को लागू किया है जो राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर केन्द्रित है और जिनसे राज्यवासियों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार होगा.

अपने दौरे के दूसरे चरण में पीएम मोदी महाराष्ट्र में लगभग 38,800 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

PM @narendramodi takes a ride on the newly inaugurated #MumbaiMetro Rail Lines 2A & 7 and interacts with the youth onboard

पीएम मोदी ने कर्नाटक के यादगिर जिले में किसान कल्याण, सड़क संपर्क और जल सुरक्षा से सम्बंधित कई जनउपयोगी परियोजनाओं की शुरुआत की है.

पीएम मोदी ने उत्तर कर्नाटक के यादगिर में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर बायीं तट नहर का उद्घाटन किया जो 4699 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना थी. इसकी मदद से यादगिर, रायचूर और कलबुर्गी के पिछड़े क्षेत्रों में पांच लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र की सिचाई में मदद मिलेगी.

पीएम मोदी ने इसके अतिरिक्त 10,863 करोड़ रुपये की चार सड़क और बहु ​​ग्राम पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी.

इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में पिछड़े 100 से अधिक आकांक्षी जिलों को विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

PM @narendramodi launches MUMBAI 1 Mobile App and National Common Mobility Card (Mumbai 1).



The app will facilitate ease of travel, can be shown on the entry gates of Metro Stations and supports digital payment to buy tickets through UPI.